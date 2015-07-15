بالفيديو: خطوات تطبيق مكياج مناسب للنظارات

تحوّلت النظارات إلى اكسسوار جماليّ تستخدمه النساء لتغيير إطلالتهن، من وقت إلى آخر، إلى جانب كونها حاجة صحيّة عند البعض. فهل كنت تعرفين أنّ هناك طريقة خاصّة لتطبيق مكياج مناسب للنظارات بشكل لا يحجب جمال عينيك من جهة، ويُحافظ على شكل الإطار من جهة أخرى؟ أولاً: تحتاجين إلى تأسيس بشرتك بكريم الأساس المناسب لها، قبل الانتقال إلى مكياج العيون، بحيث ستحتاجين إلى الظلال الأبيض لتكبير العين، بالإضافة إلى تحديدها بالأي لاينر الأسود. وإذا كنت تجدين صعوبة في رسم الأي لاينر بشكل صحيح، فهذا الفيديو سيُعجبك، إذ سيعلّمك كيفيّة الاستعانة بالمسطرة لرسم العين.

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إليك بالفيديو "خطوات سيدتي" لتطبيق مكياج عيون مناسب مع النظارات.

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