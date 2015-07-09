الخيار ينعش النفس ويمنع حصوات الكلى ويعالج الحروق

معظم الناس يعتقدون أن الخيار هو من الخضراوات لكنه فى الواقع من الفواكه التى تعرف علمياً باسم "Cucumissativus"، وتنتمى إلى نفس عائلة الفواكه مثل البطيخ والشمام.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يحتوى الخيار على فيتامين A، B1، B2، B3، B5، B6، وفيتامين ج، وحامض الفوليك والكالسيوم والحديد والماغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك التى تعزز المناعة، وتمنح الطاقة وتحافظ على البشرة متألقة.
>حامض الكافيك وفيتامين C الموجودان فى الخيار هما نوعان من المركبات الحيوية التى تمنع فقدان الماء من الجسم، كما يعملان على علاج حروق الشمس.
>تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة فى الخيار على التخلص من رائحة الفم الكريهة، كما أنه ينعش ويشفى اللثة المريضة.
>ما يقرب من 96٪ من الخيار يحتوى على الماء النقى الطبيعى والألياف التى تساعد على حماية الجسم من حصى الكلى بنسبة كبيرة كما أنه مدر للبول طبيعى.
>الخيار يساعد على خفض كمية حمض اليوريك فى الجسم، التى تسبب التهاب المفاصل.
ووفقاً للموقع الطبى الامريكى "Health" فإن هناك 5 فوائد مذهلة للخيار تجعله يتربع على عرش الفواكه، وتشمل:
1- يحتوى على وفرة من الفيتامينات
>يحتوى الخيار على فيتامين A، B1، B2، B3، B5، B6، وفيتامين ج، وحامض الفوليك والكالسيوم والحديد والماغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك التى تعزز المناعة، وتمنح الطاقة وتحافظ على البشرة متألقة.
2- يساعد فى علاج حروق الشمس
>حامض الكافيك وفيتامين C الموجودان فى الخيار هما نوعان من المركبات الحيوية التى تمنع فقدان الماء من الجسم، كما يعملان على علاج حروق الشمس.
3- ينعش النفس
>تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة فى الخيار على التخلص من رائحة الفم الكريهة، كما أنه ينعش ويشفى اللثة المريضة.
4- يمنع حصوات الكلى
>ما يقرب من 96٪ من الخيار يحتوى على الماء النقى الطبيعى والألياف التى تساعد على حماية الجسم من حصى الكلى بنسبة كبيرة كما أنه مدر للبول طبيعى.
5- علاج فعال لالتهاب المفاصل
>الخيار يساعد على خفض كمية حمض اليوريك فى الجسم، التى تسبب التهاب المفاصل.