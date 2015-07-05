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كهرباء الأقصر: اعتماد 3ملايين جنيه لتجديد شبكات كهرباء القرنة غربى المحافظة

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كهرباء الأقصر: اعتماد 3ملايين جنيه لتجديد شبكات كهرباء القرنة غربى المحافظة كهرباء الأقصر: اعتماد 3ملايين جنيه لتجديد شبكات كهرباء القرنة غربى المحافظة
صرح المهندس حجاج عبده رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، اليوم الأحد، أنه تجرى حالياً أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهربات فى مجينة القرنة غربى محافظة الأقصر، وذلك فى إطار خطة الكهرباء لتجديد الشبكات بالأقصر خلال 2015/2016.

وأضاف رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر – فى بيان صحفى – أنه تم إعتماد مبلغ 3 مليون جنية لاحلال وتجديد شبكات الكهرباء فى مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وأن خطة الإحلال والتجديد تشمل إنشاء 2 كشك كهرباء، و3 محولات كبيرة، وتركيب 120 عمود كهرباء بجهد منخفض، وتوصيل 120000 متر سلك ألومنيوم معزول، وتجديد الخطوط الهوائية.

وأوضح المهندس حجاج عبده، أن مشروعات توصيل التغذية الكهربائية للعمارت السكنية بمشروع إسكان الشباب على مستوى محافظة الأقصر يتم إعداد خطة محكمة لإنهاؤه قريباً، حيث أنها ضمن المنحة الإمارتية التى تقدر بـ52 مليون جنيه.
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