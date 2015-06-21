أطباء بلا حدود: داعش يمنع وصول الوقود إلى مناطق شمال سوريا

أعلنت منظمة (أطباء بلا حدود) عن قيام تنظيم داعش الإرهابى بقطع إمدادات الوقود لمناطق فى شمال سوريا ، ما يهدد بإغلاق المستشفيات وتوقف حركة سيارات الإسعاف وخدمات الإنقاذ.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المنظمة قولها - فى بيان أصدرته اليوم الأحد - " إنها تلقت نداءات استغاثة من مراكز صحية فى مناطق تخضع لسيطرة المسلحين فى حلب وإدلب وبنفاد الوقود اللازم لتشغيل أجهزة الطوارىء فى المستشفيات".

وأضاف البيان أن عمل فرق الدفاع المدنى التى تتولى إنقاذ الناجين من القصف الجوى فى مناطق يسيطر عليها المسلحون ، قد يتوقفون إذا استمر هذا النقص.

وأشار إلى أن الوقود ضرورى لتشغيل محطات ضخ المياه وتنقيتها ولتشغيل الحضانات لحديثى الولادة ولتشغيل سيارات الإسعاف من أجل أقسام العناية المركزة.

وكان تنظيم داعش قد أغلق نقطة تفتيش يسيطر عليها فى الريف شمالى حلب، أمام شاحنات تنقل الوقود لمناطق فى شمال سوريا تخضع لسيطرة جماعات مسلحة أخرى.. ومنع بشكل شبه كامل شاحنات الوقود من عبور بوابة تل قراح فى محاولة لمنع وصول الإمدادات إلى خصومهم الساعين للسيطرة على المنطقة.

وتنقل هذه الشاحنات الوقود لبيعه فى بقية مناطق الشمال السورى التى تسيطر عليها جماعات مسلحة أخرى، وقطعت عنها نسبة كبيرة من الإمدادات من الحكومة السورية.