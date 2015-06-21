9 فوائد للكركديه.. أهمها حماية الجسم من الأمراض الفيروسية الكبدية والتوتر

الكركديه من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين للأفطار عليه فى شهر رمضان المبارك، ويتميز بلونه الرائع وطعمه المميز، والذى يستخدم فى علاج ارتفاع ضغط الدم .

وحول ذلك تقدم الدكتور رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أهم الفوائد الصحية للكركديه ومنها:

>1- يحد من الشعور بالعطش وذلك يرجع إلى أنه يعمل كمرطب للجسم.

>2- يساعد على تنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخله.

>3- يحد من التعرض لعسر الهضم .

>4- يقوم بتنظيم ضغط الدم و يحد من ارتفاعه و لكن فى حالة تناوله منقوع فى الماء البارد وليس الساخن.

>5- يساعد على تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم و يحد من ارتفاعه.

>6- يحمى الكبد من تعرضه للإمراض الكبدية والفيروسات.

>7- يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

>8- يحتوى على العديد من مضادات الاكسدة التى تحد من الإصابة بأمراض السرطان .

>9- يساعد على شعور الجسم بالراحة النفسية ويحد من الشعور بالتوتر والقلق.

وتنصح اخصائية التغذية العلاجية، أنه لا ينصح بتخزين الكركديه أكثر من 24 ساعة، وذلك لتجنب ترسيب لأملاح فى الجسم مما يتسبب فى ضرر للكلى.