للسيدات.. تعرفى على التغذية السليمة فى فترة الرضاعة

فترة الرضاعة الطبيعية من أهم المراحل التى يمر بها الطفل، وتساهم فى نموه السليم كما تعد من أهم المراحل للأم أيضا، فهى تستنزف العديد من العناصر الهامة فى جسدها، مما قد يعرضها للإصابة بالأنيميا، والضعف فى حالة إهمالها التغذية السليمة كما قد تتعرض للإصابة بالسمنة، إذا ما أسرفت فى تناول كميات كبيرة من الطعام بغرض زيادة إدرار اللبن للرضيع.

والحل يكمن فى التوازن واختيار النوعيات المناسبة والمحتويات الجيدة من الطعام للحفاظ على الوزن، وضمان زيادة لبن الرضاعة الطبيعية بما يغطى احتياجات الرضيع، وحل تلك المعادلة يقدمها الدكتور عطية ابو النجا استشارى أمراض النساء والولادة.

تناولى البروتينات والماء والخضروات لرضاعة وفيرة

ولضمان زيادة إدرار اللبن فى ثدى الأم ينصح أبو النجا بالحرص على تناول جميع العناصر الغذائية الهامة والمتوازنة، كالبروتينات والفواكه والخضراوات.

مع ضرورة زيادة كميات الماء التى تتناولها الأم على مدار اليوم، فهى تعمل على سهولة انتقال العناصر الغذائية من جسم الأم إلى اللبن، وينصح أبو النجا أيضا بتناول المشروبات الطبيعية كالينسون والنعناع والحلبة.

لا تتناولى الطعام المسبك والدهون لتحافظى على وزنك

وفى المقابل يحذر ابو النجا من تناول كميات مضاعفة من الطعام، وخاصة الطعام المسبك والمضاف اليه كميات كبيرة من الدهون، فتلك الأطعمة لا تؤثر على زيادة لبن الرضاعة، بل على العكس فهى تصيب الأم بالمشاكل المعوية والسمنة.

>