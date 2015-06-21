5 نصائح لتجنب مشاكل عسر الهضم والخمول بعد الافطار

يقوم الكثيرون بعد الصيام بتناول الكثير من الطعام أثناء وجبتى الإفطار والسحور، وهذا يعرضهم لزيادة الوزن بشكل ملحوظ فى الشهر الكريم.

وهنا يجب أن نطرح سؤالا هاما وهو كيف نتناول وجبة الإفطار بشكل سليم وصحى؟.

وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح لتناول وجبة الافطار فى رمضان بشكل سليم، ومنها :

1- على الصائم كسر صيامه بتناول الأطعمة ذات السكريات كالتمر أو إحدى العصائر الخاصة بشهر رمضان المبارك كقمر الدين، لأن الجسم يحتاجها بعد عدد ساعات صيام طويلة .

2- وبعد تناولك للسكريات عليك البدء فى تناول طبق من الشوربة الدافئة وذلك لتعويض الجسم بالماء التى فقدها الجسم طيلة وقت الصيام، وأيضا لتنشيط خلايا الجسم.

3- عليك تناول طبق رئيسى متوازن السعرات الحرارية مع اضافة طبق السلطة الخضراء ، فهذه الوجبة تمد الجسم بالفيتامينات و العناصر و المعادن الغذائية التى يحتاجها جسم الانسان و تحد من الاصابة بالإمساك.

4- تجنب الاكثار فى تناول الماء بعد الافطار مباشرة لان ذلك يزيد من شعور الشخص بالخمول و التعب و يقلل من وقت عسر الهضم ووزع كميات المياه التى يحتاجها جسمك على فترة مابين الافطار والسحور بتوازن .

5- ينصح بعدم الاسراف فى تناول المشروبات الغازية، والغنية بالكافيين.