الشوربة الحارقه للشحوم و المحطمة لدهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 4 كيلو من الشحوم و السموم في اسبوع

الشوربة الحارقه للشحوم و المحطمة لدهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 4 كيلو من الشحوم و السموم في اسبوع حصريا على مجلة رجيم نقدم لكم طريقه رائعة لمن يرغب في خسارة الوزن بسرعة .

ينصح خبراء التغذية باعتماد شوربة الخضار كافضل وسيله لتخفيف الوزن مع نظام متوازن و رياضة .

الشوربة الحارقه للشحوم و المحطمة لدهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 4 كيلو من الشحوم و السموم في اسبوع

مكونات الشوربة

2 كوسة +2 لفت +1 جزر + 1 بطاطا + كرفس بقدونس و قصبرة + بصلة +فصين ثوم + 5 اكواب ماء

تحضير الشوربة

نقطع الخضار دون تقشيرها و نضيف 5 اكواب ماء و نتركها حوالي 20 دقيقة فوق النار و نضربها بالخلاط

تعليمات

يمكن ن نضيف قليل من اللحم و الدجاج بدلا من تقديمهم مع الشوربة .

لتكون الشوربه مفيدة في الدايت يجب اعتمادها كوجبه عشاء وحدها و ايض اكل كوبين منها على الغذاء

شبكةعيونالإخبارية

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