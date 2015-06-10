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الشوربة الحارقه للشحوم و المحطمة لدهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 4 كيلو من الشحوم و السموم في اسبوع

  • الجمال
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الشوربة الحارقه للشحوم و المحطمة لدهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 4 كيلو من الشحوم و السموم في اسبوع الشوربة الحارقه للشحوم و المحطمة لدهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 4 كيلو من الشحوم و السموم في اسبوع

الشوربة الحارقه للشحوم و المحطمة لدهون و الارداف تفقدك حتى 4 كيلو من الشحوم و السموم في اسبوع حصريا على مجلة نقدم لكم طريقه رائعة لمن يرغب في خسارة الوزن بسرعة .

ينصح خبراء التغذية باعتماد شوربة الخضار كافضل وسيله لتخفيف الوزن مع نظام متوازن و .

الشوربة الحارقه للشحوم و المحطمة لدهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 4 كيلو من الشحوم و السموم في اسبوع
مكونات الشوربة

2 كوسة +2 لفت +1 جزر + 1 بطاطا + كرفس بقدونس و قصبرة + بصلة +فصين ثوم + 5 اكواب ماء

تحضير الشوربة

نقطع الخضار دون تقشيرها  و نضيف 5 اكواب ماء و نتركها حوالي 20 دقيقة فوق النار و نضربها بالخلاط
تعليمات

يمكن ن نضيف قليل من اللحم و الدجاج  بدلا من تقديمهم مع الشوربة .

لتكون الشوربه مفيدة في الدايت يجب اعتمادها كوجبه عشاء وحدها و ايض اكل كوبين منها على الغذاء

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