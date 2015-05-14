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الأي لاينر المجنّح لإطلالة العباءة في هذا الموسم

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الأي لاينر المجنّح لإطلالة العباءة في هذا الموسم الأي لاينر المجنّح لإطلالة العباءة في هذا الموسم

الخميس 14-05-2015 15:10

هل أنت محتارة في اختيار مكياج العيون المناسب لإطلالة العباءة في هذا الموسم؟ "سيدتي نت" ينصحك باعتماد الأي لاينر المجنّح مع أحمر الشفاه الزهري لإطلالة تعكس جمال عينيك العربي وجمال بشرتك السمراء.

تحتاجين إلى :
أساس مناسب للون بشرتك.
- ظلال من البيج أو الوردي، مع ظلال عيون رمادي غير لامع .
-أي لاينر أسود.
-قلم كحل أسود جاف.
ماسكرا سوداء .


خطوات تطبيق مكياج :

- طبّقي أساس الوجه على الوجه والرقبة، بشكل متساوٍ.
- ارسمي بالكحل الجاف حدود رسم الأي لاينر المجنّح الذي ترغبين في تطبيقه.
- طبّقي ظلال العيون على عينك، ثمّ ضعي القليل من الرمادي على زاوية العين الخارجية .
- ارسمي بالكحل الجاف الخطّ الرفيع على جفنك السفليّ.
- أعيدي ـ الآن ـ رسم الأي لاينر السائل فوق الكحل الجافّ للحصول على رسم أي لاينر دقيق ومميز.
-لا تنسي الماسكرا، فهي تُضيف كثافة إلى رموشك، وتجعل نظرتك تبدو أجمل.

تابعي  بالصور خطوات تطبيق الأي لاينر المجنّح:

 

 

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