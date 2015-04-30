الحبس 3 سنوات لقوادة وساقطتين يمارسن الرذيلة بـ500 فى الساعة بمدينة نصر

قضت محكمة جنح أول مدينة نصر اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد البغدادى وحضور هشام هدية ممثل النيابة العامة وأمانة سر حسام محمد، بحبس قوادة وساقطتين 3 سنوات مع الشغل، فى اتهامهن بتكوين شبكة دعارة لممارسة الرذيلة مقابل 500 جنيه فى الساعة.

واعترفت إحدى المتهمات أمام هشام هدية وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أحمد شورب رئيس النيابة باعتيادها ممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة مقابل حصولها من القوادة على 100 جنيه فى الساعة، بعد أن تعرفت عليها وطلبت الحضور إلى شقتها بمدينة نصر لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة، مشيرة إلى أنها مطلقة، واضطرت للعمل فى الدعارة للإنفاق على نفسها.

كانت وردت معلومات للعقيد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات بمباحث الآداب، تفيد بإدارة "بسمة. ح"، شقتها بمدينة نصر للأعمال المنافية للآداب باستقطاب الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات داهم رجال مباحث الآداب الشقة وضبطوا داخلها "بسمة" القوادة و"ابتسام. ع"، وسيدة أخرى – ساقطتين - كما ضبطوا 3 من راغبى المتعة هم كل من "محمود.أ"، صاحب شركة استيراد وتصدير، و"حاتم. م" مدير شركة، و"وليد. ع" محاسب بشركة تداول أوراق مالية كبرى، وحرزت القوة من الشقة 2050 جنيها، 6 هواتف محمولة، وملابس داخلية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.