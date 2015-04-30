الأمم المتحدة: الأردن يواجه أعباء كبيرة بسبب اللاجئين السوريين

أفادت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل، تأكيد الأمم المتحدة على أن الأردن يواجه حاليا أعباء كبيرة بسبب اللاجئين السوريين، مضيفا أن غياب الحل السياسى فى سوريا له تكاليفه.

وكان رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر قد أعلن أن كندا ستقدم مساعدة بقيمة 122,8 مليون دولار كندى 92 مليون يورو للأردن كى يتمكن من مواجهة التدفق الكثيف للاجئين السوريين وتعزيز أمنه.

يشار إلى أن كندا والأردن يشاركان فى التحالف العسكرى بقيادة الولايات المتحدة الذى يشن ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش فى العراق وسوريا.