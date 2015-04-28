ضبط 1602 شمروخ و6 قطع سلاح أبيض بحوزة شخصين بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا حملة، اليوم لضيط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة، أسفرت عن ضبط "جرجس.خ" 29 سنة مدرس بأبو قرقاص، وبحوزته 1124 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2726 لسنة 2015 إدارى مركز أبو قرقاص.

كذلك ضبط "رومانى.س" 23 سنة صاحب استوديو تصوير وبحوزته 478 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام، و6 قطع سلاح أبيض، تحرر المحضر رقم 2732 لسنة 2015 إدارى مركز أبو قرقاص، وباشرت النيابة التحقيق، وضبط "مرفت.ع.م" 42 سنة مدرسة ومقيمة بأبوقرقاص، والمطلوب ضبطها وإحضارها فى القضية رقم 2663 لسنة 2015 جنايات مركز أبوقرقاص (شروع فى قتل).

بالإضافة إلى ضبط "صابر.م.ص" 27 سنة عامل ومقيم بديرمواس، بحوزته لفافتين كبيرتين الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرامات، تحرر محضر بالواقعة برقم 2105 لسنة 2015 إدارى مركز ديرمواس.

كما تم القبض على "محمد.ر.ع" 50 سنة كاتب بالوحدة المحلية بدلجا، و"رمضان.ع.ع" 33 سنة عامل، بحوزتهما 409 أقراص تامول مخدر و6 قطع من جوهر الحشيش للاتجار ومبلغ 3540 جنيها وهاتف محمول، تحرر المحضر رقم 2104 لسنة 2015 إدارى مركز ديرمواس، وتولت النيابة التحقيق.

فيما تمكنت الحملة من تنفيذ نحو 1216 حكما قضائيا، وضبط 1941 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 47 دراجة بخارية بدون ترخيص.