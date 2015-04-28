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بالفيديو والصور.. "الحماية المدنية": وفاة شخص مختنقا فى حريق "عقار المهندسين"

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أكد اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، أن حريقا نشب فى شقتين فى عقار بشارع محمود بدر الدين خلف الحمدية الشاذلية بالمهندسين، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص بالاختناق.

وانتقل على الفور اللواء مجدى الشلقانى والعميد هانى سعيد والرائد محمد عبد الله وبصحبتهم 10 سيارات إطفاء إلى المكان فى محاولة منهم للسيطرة على الحريق.

كان القارئ محمد عبد الخالق، أرسل لـ"اليوم السابع" الحريق الذى نشب بإحدى الشقق السكنية بجوار مسجد الحامدية الشاذلية.
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انتقال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق -اليوم السابع -4 -2015
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انتقال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار المهندسين -اليوم السابع -4 -2015
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الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار المهندسين

الأهالى ساعدوا رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق -اليوم السابع -4 -2015
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الأهالى ساعدوا رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق

الأهالى يحملون جثة متوفٍ متأثرا بالحريق -اليوم السابع -4 -2015
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الأهالى يحملون جثة متوفٍ متأثرا بالحريق

جثة المواطن الذى توفى بالاختناق -اليوم السابع -4 -2015
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جثة المواطن الذى توفى بالاختناق

سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث -اليوم السابع -4 -2015
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سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق المهندسين -اليوم السابع -4 -2015
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الحماية المدنية تسيطر على حريق المهندسين

رجال الحماية المدنية -اليوم السابع -4 -2015
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رجال الحماية المدنية

السيطرة على حريق شقتين بعقار المهندسين بجوار مسجد الحامدية الشاذلية -اليوم السابع -4 -2015
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السيطرة على حريق شقتين بعقار المهندسين بجوار مسجد الحامدية الشاذلية

- نشوب حريق هائل فى عقار بالمهندسين.. وانتقال سيارات الإطفاء للسيطرة

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