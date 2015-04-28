بالصور.. سيارات الإطفاء تسيطر على حريق "عقار المهندسين" بجوار "الحامدية الشاذلية"

أكد اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، أنه تمت السيطرة على حريق الشقتين بعقار منطقة المهندسين.

كان قد نشب حريق فى إحدى الشقق السكنية بشارع محمود بدر الدين خلف مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وامتد الحريق إلى شقة أعلى الأولى، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى المكان بقيادة اللواء مجدى الشلقانى، والعميد هانى سعيد والرائد محمد عبد الله، وبصحبتهم 10 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.



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انتقال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق



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الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار المهندسين



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الأهالى ساعدوا رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق



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الأهالى يحملون جثة متوفٍ متأثرا بالحريق



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جثة المواطن الذى توفى بالاختناق



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سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث



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الحماية المدنية تسيطر على حريق المهندسين



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رجال الحماية المدنية



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السيطرة على حريق شقتين بعقار المهندسين بجوار مسجد الحامدية الشاذلية

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