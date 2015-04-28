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الإمارات تخصص 100 مليون درهم لإغاثة اليمن

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الإمارات تخصص 100 مليون درهم لإغاثة اليمن الإمارات تخصص 100 مليون درهم لإغاثة اليمن
أمر ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتخصيص 100 مليون درهم لدعم اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية عن وسائل إعلام رسمية بالإمارات قولها إن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وانطلاقا من سياسية الإمارات الداعمة الشعب اليمني.

وستذهب هذه الأموال للجنة العليا للإغاثة التى أعلن عن تشكيلها اليوم الاثنين برئاسة نائب الرئيس اليمنى رئيس مجلس الوزراء، خالد بحاح لتتولى كافة قضايا الإغاثة للشعب اليمني، للتخفيف من محنته.

وكانت اللجنة قد حددت فى مؤتمر صحفى قائمة متطلبات عاجلة لدعم المواطنين اليمنيين، فيما أعلنت عدن وتعز والضالع مدنا منكوبة.

وتأتى توجيهات الرئيس الإماراتى فى "سياق السياسة التاريخية الثابتة التى تنتهجها دولة الإمارات فى دعم اليمن الشقيق وشعبه خاصة فى هذه الأزمة التى يتعرض لها اليمن جراء الانقلاب على الشرعية وتقويض أمنه واستقراره بقوة السلاح".
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