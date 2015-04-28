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"أوقاف سوهاج": بدء تفعيل الأمسيات الدينية بمساجد المحافظة

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"أوقاف سوهاج": بدء تفعيل الأمسيات الدينية بمساجد المحافظة "أوقاف سوهاج": بدء تفعيل الأمسيات الدينية بمساجد المحافظة
قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إنه تم بدء تفعيل الأمسيات الدينية بمساجد سوهاج، بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتفعيل الأمسيات الدينية بالمساجد.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير العلاقات العامة بالمديرية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الأمسية الدينية تتضمن فى برنامجها قراءة القرآن الكريم والخطب والابتهالات الدينية.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى أن هناك أمسية دينية، غدا الأربعاء، بمسجد على بن أبى طالب فى قرية البربا التابعة لإدارة أوقاف جرجا.

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