مكافحة المخدرات بالقاهرة تنجح فى القبض على 4 تجار هيروين

نجح رجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 تجار هيروين بالعاصمة، ومبالغ مالية حصيلة الاتجار بالمخدرات، وتحرر محضر لكل واقعة على حدة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكن الملازم أول إسلام محمد سعيد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادى وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد.ع.ح" 22 سنة عاطل، بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 40 جنيها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6777 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن كذلك الرائد أحمد مسعد التحيوى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد.ت.ب" 35 سنة عاطل، بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 25 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 65 جنيها، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 2608 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب عمار عبد الحميد حامد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادى وبصحبته القوة المرافقة من القبض على كل من "محمد.م.ح" 22 سنة، و"محمد.س.م" 22 سنة عاطلين، بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 20 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 300 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6775 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.