أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مكافحة المخدرات بالقاهرة تنجح فى القبض على 4 تجار هيروين

Google+ Print
مكافحة المخدرات بالقاهرة تنجح فى القبض على 4 تجار هيروين مكافحة المخدرات بالقاهرة تنجح فى القبض على 4 تجار هيروين
نجح رجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 تجار هيروين بالعاصمة، ومبالغ مالية حصيلة الاتجار بالمخدرات، وتحرر محضر لكل واقعة على حدة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكن الملازم أول إسلام محمد سعيد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادى وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد.ع.ح" 22 سنة عاطل، بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 40 جنيها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6777 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن كذلك الرائد أحمد مسعد التحيوى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد.ت.ب" 35 سنة عاطل، بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 25 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 65 جنيها، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 2608 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن النقيب عمار عبد الحميد حامد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادى وبصحبته القوة المرافقة من القبض على كل من "محمد.م.ح" 22 سنة، و"محمد.س.م" 22 سنة عاطلين، بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 20 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 300 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6775 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365