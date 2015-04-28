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حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/4/28

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حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/4/28 حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/4/28
القلق شعور دائم لهم وهو ما يجعلهم سريعيى النرفزة ولكن يعودوا سريعًا للتسامح، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون، اليوم سيكون مهمًا للغاية على عدة مستويات لذا يجب أن تعمل على استثمار الفرص المتاحة لك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية


>يحدث تطورات كثيرة فى حياتك العمالية لهذا اليوم منها ما هو إيجابى والآخر سلبى حيث يشهد يومك مشكلة بينك وبين رؤسائك فى العمل ولكن على الصعيد الآخر لا تؤثر هذه المشكلات على ثقتهم بك، لذا ينصح خبير الأبراج محمد فرعون يجب أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تفقد ما تم إسناده إليك.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية


>يحدث بعض توتر فى علاقتك بالحبيب اليوم إلا أنك قادر على تجاوز هذا الأمر بسهولة، وتشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام المقبلة، خصوصًا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.

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مصر 365

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