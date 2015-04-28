حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/4/28

أصحاب برج الحمل يطلقون العنان لطاقاتهم الجبارة حتى لا يشعر أولئك الذين يتعاملون معهم بأنهم تأثروا بالتقدم الذى أحرزوه، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج "جاكلين عقيقى"، أن هذا اليوم ستنجز فيه عملاً مهمًا أو تتخلص من قضايا ومشكلات على المستوى العملى

>اليوم مناسب لمواليد برج الحمل فى إجراء تغييرات مفيدة فى العمل والحصول على فرص جديدة. على المستوى العاطفى

>هناك بعض المشكلات العاطفية التى من الممكن مواجهتها فى القريب العاجل، احذر منها وحاول أن تتوافق مع شريكك وتبدى رغبتك فى مواصل الحياة معه.

شبكةعيونالإخبارية

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