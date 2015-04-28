أخبار عاجلة

طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/28

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/28 حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/28
امرأة الحوت دائمًا ما تحلم امرأة برجل يرعاها ويحيطها بالرومانسية وفى مقابل ذلك تعطيه نفس الرومانسية ويزيد لأنها تعشق الوضوح فى كل شىء ولديها لونين أبيض والأسود ولا تعرف منتصف الحلول، المرأة فى برج الحوت أم مثالية ولكنها تتسم بالعصبية، ولكنها رقيقة فى كل الأحوال.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية


>تأخذ الحياة العملية من امرأة الحوت حيزًا كبيرًا وتهتم بعملها وتتقنه وتكون شجاعة فى مواجهة أى صعوبات فى العمل فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء الماضى.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>إذا كنت زوجة وأم فلابد من التعامل بمزيد من الرقة والبعد عن العصبية لتحصلى على الهناء العائلى أما بالنسبة للعزاب الفرصة ستكون مناسبة أمامك للوقوع فى الحب من النظرة الأولى، ولكن لابد من الاختيار بعناية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى