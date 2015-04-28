حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/4/28

امرأة الحوت دائمًا ما تحلم امرأة برج الحوت برجل يرعاها ويحيطها بالرومانسية وفى مقابل ذلك تعطيه نفس الرومانسية ويزيد لأنها تعشق الوضوح فى كل شىء ولديها لونين أبيض والأسود ولا تعرف منتصف الحلول، المرأة فى برج الحوت أم مثالية ولكنها تتسم بالعصبية، ولكنها رقيقة فى كل الأحوال.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تأخذ الحياة العملية من امرأة الحوت حيزًا كبيرًا وتهتم بعملها وتتقنه وتكون شجاعة فى مواجهة أى صعوبات فى العمل فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء الماضى.
>إذا كنت زوجة وأم فلابد من التعامل بمزيد من الرقة والبعد عن العصبية لتحصلى على الهناء العائلى أما بالنسبة للعزاب الفرصة ستكون مناسبة أمامك للوقوع فى الحب من النظرة الأولى، ولكن لابد من الاختيار بعناية.
توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية
>تأخذ الحياة العملية من امرأة الحوت حيزًا كبيرًا وتهتم بعملها وتتقنه وتكون شجاعة فى مواجهة أى صعوبات فى العمل فلا تتردد فى إعادة حساباتك لتفادى الوقوع فى أخطاء الماضى.
توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>إذا كنت زوجة وأم فلابد من التعامل بمزيد من الرقة والبعد عن العصبية لتحصلى على الهناء العائلى أما بالنسبة للعزاب الفرصة ستكون مناسبة أمامك للوقوع فى الحب من النظرة الأولى، ولكن لابد من الاختيار بعناية.