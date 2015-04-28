حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/4/28

بإمكانك أن تحسّ بالحبّ، فطاقتك الرومانسية المغناطيسية تجذب المعجبين. إذا كان لديك اهتمام بالحبّ، فإنكإعلان - Ads إعلان - Ads
>ستكون لافتًا للأنظار اليوم، وستجد أن عيون جميع من حولك محملقة بك. لديك فرصة كبيرة للقاء بشريك
>العمر كن إيجابيا وابتعد عن التردد والشك المفرط وتحلى بروح عالية من الثقة .
>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء، هناك أخبار مهمة على مستوى العمل انتهز الفرصة كى ترتقى فى العمل وتقدم كل ما هو جديد من أفكار تساعد على هذا الترقى.
>السعادة هى مفتاحك اليوم وهو اليوم المناسب لاتخاذ قرارات عاطفية مهمة فى حياتك.
>ستكون لافتًا للأنظار اليوم، وستجد أن عيون جميع من حولك محملقة بك. لديك فرصة كبيرة للقاء بشريك
>العمر كن إيجابيا وابتعد عن التردد والشك المفرط وتحلى بروح عالية من الثقة .
توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى
>تؤكد جاكلين أن بخصوص يوم الثلاثاء، هناك أخبار مهمة على مستوى العمل انتهز الفرصة كى ترتقى فى العمل وتقدم كل ما هو جديد من أفكار تساعد على هذا الترقى.
نصيحة جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل فى هذا اليوم:
>السعادة هى مفتاحك اليوم وهو اليوم المناسب لاتخاذ قرارات عاطفية مهمة فى حياتك.