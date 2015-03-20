حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 2015/3/20

الأمانة والتضحية وفداء الغير من أكثر ما يميز أبناء هذا البرج والمنتمين له، لكنهم فى نفس الوقت مشهورون بسرعة الغضب والاستمرار عليه فترات طويلة حتى إذا حاول الطرف الآخر مصالحتهم دائمًا ما يتخذون مواقف من الصعب أن يتراجعوا عنها، هذه بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما توضحها لنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد، سيشهد المنتمون لهذا البرج طفرة على كل المستويات باستثناء الجانب العاطفى الذى سيتدهور بعض الشىء لكنه سيعيد توازنه فى نهاية اليوم. توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>ستشاهدون طفرة كبيرة فى مجال أعمالكم على هيئة علاوة أو مكافأة لكن حاولوا أن تبتعدوا عن الدخول فى مشاكل مع زملاء العمل لأنهم عادة سيكونون مترقبين لتصرفاتك نوعًا من الغيرة وتمنى ما بيدكم. توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>الجانب العاطفى سيشهد يومًا صعبًا ومشاكل صعبة قد يعتقد البعض أنها لن تمر مرور الكرام، لكنها ستقل وتتلاشى فى نهاية اليوم فلا دعى للقلق.

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شبكةعيونالإخبارية

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