حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/3/19

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

يتسم مواليد برج "العقرب" بالقوة وتحمل المسئولية فى كثير من مواقف الحياة، ما يجعل المحيطين بهم يرون أنهم لا يحتاجون من أحد أن يمد لهم أيدى المساعدة والعون، حاول أن تكون متفائلاً فى الفترة المقبلة فهناك الكثير من الأخبار السارة فى الطريق.>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن يشهد يوم الخميس الكثير من الأحداث التى ستحرك المياه الراكدة فى محيط العمل، حيث ستشهد نتائج لما قدمته طوال الأسبوع كن مستوعبًا للموقف ولا تتعجل النتائج السعيدة فهى فى الطريق إليك.>بدأت الغيوم فى التبدد من سماء علاقتك العاطفية وسيشهد مواليد برج العقرب أخبارًا سارة على المحيط العاطفى حيث سيكون يوم الخميس مميزًا، فالحبيب يحاول أن يعوض الوقت الذى مضى وشهد الكثير من الجدال والمشاجرات الغير مجدية على الإطلاق، استغل الفرصة وساعده على تجاوز هذه الفترة للخروج إلى سماء العلاقات الصافية.