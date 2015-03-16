حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/3/16

تتوقع خبيرة الأبراج نجلاء قبانى، أن أصحاب السرطان يضطرون خلال شهر مارس لاتخاذ قرارات مصيرية فى ظل ظروف صعبة، ما يكون له انعكاسات على حياتهم بشكل عام، وعاطفيًا سيكون هناك عودة لعلاقة قديمة بعد فراغ ملحوظ.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح مهنيًا: يطرأ تغيير على حياتك المهنية يكون لمصلحتك وتعرض عليك فرصة لا تفوّت. عاطفيًا: بادر إلى اتخاذ الخطوة الأولى للتقرّب من شخص يثير إعجابك منذ فترة طويلة. اجتماعيًا: لا تؤخذ بالكلام المعسول، ثمة أشخاص يخططون لاستغلال طيبتك.
>
>يقول إبراهيم حزبون إن جدول أعمال برج السرطان اليوم مزدحم جدًا بالمواعيد والاجتماعات، وعلى المستوى العاطفى يشير إلى أن أصحاب البرج يلعبون دورًا مهمًا فى حياة الحبيب ويساعده على اتخاذ قرارات مهمة، ما يجعله يتمسك بحبيبه.
>
توقعات ماجى فرح لبرج السرطان اليوم الاثنين 16 مارس
>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح مهنيًا: يطرأ تغيير على حياتك المهنية يكون لمصلحتك وتعرض عليك فرصة لا تفوّت. عاطفيًا: بادر إلى اتخاذ الخطوة الأولى للتقرّب من شخص يثير إعجابك منذ فترة طويلة. اجتماعيًا: لا تؤخذ بالكلام المعسول، ثمة أشخاص يخططون لاستغلال طيبتك.
>
توقعات خبير الأبراج إبراهيم حزبون لبرج السرطان اليوم الاثنين 16 مارس
>يقول إبراهيم حزبون إن جدول أعمال برج السرطان اليوم مزدحم جدًا بالمواعيد والاجتماعات، وعلى المستوى العاطفى يشير إلى أن أصحاب البرج يلعبون دورًا مهمًا فى حياة الحبيب ويساعده على اتخاذ قرارات مهمة، ما يجعله يتمسك بحبيبه.
>