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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/16

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/16 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/16

توقعات كارمن شماس لأصحاب اليوم الاثنين على كل المستويات


>مهنيًا: عليك أن تسمع لنصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك فى كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.

عاطفيًا: الارتياح سيد الموقف فى العلاقة بالشريك وهذا جيد قياسًا بما كانت تمر به علاقتكما فى السابق.
>صحيًا: مرافقة الأصدقاء فى رحالات ترفيهية تضمن لك الهدوء وراحة البال.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجوزاء اليوم الاثنين


>مهنيًا: كن صادقًا وواضحًا مع الزملاء والرؤساء لأنك بذلك تكسب احترامهم وثقتهم. عاطفيًا: يطالبك الحبيب بالمزيد من الاهتمام، فأنت كنت بعيدًا عنه فى الفترة الأخيرة. اجتماعيًا: تعود إلى ذهنك غلطة ارتكبتها فى الماضى فتضايقك وتقلق راحتك.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجوزاء لشهر مارس 2015


>مهنيًا: ذكائك ولباقتك ستساعدك على النجاح والتألّق فى حياتك المهنية. تحلى بالصبر وحاول التصرف بعقلانية إزاء كلّ المشاكل والعقبات التى قد تعترض سبيلك.

عاطفيًا: تواجد كوكب الزهرة ببرج الحمل سيدعمك من الناحية العاطفية. الأزواج من مواليد هذا البرج سيكونون أكثر حرص وأكثر اهتمامًا باستقرار وتوازن حياتهم العائلية. الفرصة ملائمة بالنسبة للعزاب، للقاء الشخص المناسب ولما لا إقامة علاقة جديّة.
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مصر 365

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