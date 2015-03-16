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حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/3/16

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حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/3/16 حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/3/16
تقول ماجى فرح لأصحاب برج الثور اليوم الاثنين إنهم سيحالفهم الحظ على كل الأصعدة وكل ما يقومون به من أعمال ينقلب لصالحهم، ويشعرون بالحماس تجاه تجربة عاطفية جديدة، وعلى المستوى المهنى يستمر الثور متألقًا أيضًا فيحقق طموحاته، وصحيًا: السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة وراحة البال، فلا تفرّط فى ذلك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الثور اليوم الاثنين


>مهنيًا: تحقق نجاحًا باهرًا وتتلقى مكافأة تستحقها بجدارة بسبب عملك الجاد والصادق. عاطفيًا: تشعر بالوحدة بعدما تخلى عنك الحبيب. لا تقلق، قريبًا يدخل حبّ جديد حياتك. اجتماعيًا: تتقرب من شخص تعرفت إليه سابقًا وقد يصبح صديقًا قريبًا ووفيًا لك.

توقعات برج الثور لشهر مارس من جاكلين عقيقى


>تقول جاكلين عقيقى لأصحاب برج الثور إنهم خلال شهر مارس سيتمتعون بطاقة رومانسية مغناطيسية تجذب المعجبين، إذا كان لديهم اهتمام بالحبّ، فإنهم سيكونون لافتًا للأنظار اليوم، وسيجدون جميع من حولهم محملقة بهم. وهذا سيتيح لهم فرصة أن يلتقون بشريك العمر وهنا ننصحهم بالابتعاد عن التردد والشك المفرط والتحلى بروح عالية من الثقة.
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مصر 365

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