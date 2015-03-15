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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/3/15

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حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/3/15 حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/3/15
يتمتع أصحاب هذا البرج بشخصياتهم الحنونة التى تستوعب جميع الأشخاص بشخصياتهم المختلفة، فهم الأكثر تفهمًا لمشاعر الآخرين والأكثر استيعابًا لظروفهم المختلفة وتقديرًا لانشغالهم أو تقصيرهم، بفضل طبيعتهم الهادئة التى دائما ما تسيطر عليهم، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب ، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم يشهد العديد من الأحداث التى ستغير من حياتك بشكل كبير، حيث تشهد نقلة كبيرة فى كل المجالات العاطفية والعملية والاجتماعية.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية


>حياتك العملية غير مستقرة ولا تسير على الطريق الصحيح بسبب إهمالك لأصدقائك ولحياتك الاجتماعية بشكل عام، فأنت فى حاجة للترويح عن نفسك والخروج فى العديد من النزهات فى الكثير من الأماكن المختلفة التى لم تزورها من قبل، فأنت فى حاجة إلى بعض التجديد والتغيير فى حياتك.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>حياتك العاطفية على المحك وتشهد العديد من التوترات والاضطرابات، فإهمال حبيبك لك يصيبك بالضيق والحزن ويجعلك غير مستقر وفى مزاج سيئ وغير متقبل للأحداث اليومية والمشكلات التى تتعرض بها فى حياتك العملية والاجتماعية، لذا عليك اتخاذ القرار الصحيح وهو التحدث مع حبيبك وإصلاح ما بينكما أو إنهاء هذه العلاقة فى أسرع وقت ممكن حتى لا تؤثر أكثر على حياتك.

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مصر 365

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