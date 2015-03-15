حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/3/15

الغموض الشديد وعدم القدرة على التعبير عن المشاعر والكتمان الشديد أول انطباعات برج الدلو عند رؤيتها للمرة الأولى، فعلى عكس الانطباع الأول فهم يتميزون بشخصيات اجتماعية قادرة على التعامل مع كل أنماط البشر والتأقلم مع الظروف المحيطة بهم، فعن حظ برج الدلو ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم هو الأنسب للعمل باجتهاد للوصول إلى أحلامك وأهدافك، لذا عليك التحلى بالصبر حتى تصل إلى غايتك وتحقق حلمك الذى سيغير من حياتك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العملية جيدة وتسير بخطى ثابتة بفضل الخطط التى أعدتها من قبل وتسير عليها بدقة شديدة منذ فترة، فحياتك العملية تسر نحو الأفضل وكل يوم يمر عليك بمثابة فرصة جديدة للتقدم والتطور والحصول على الفرص الجديدة والتعرف على أشخاص جدد يجعلونك تطور من مهاراتك وتتعرف على مجالات جديدة لم تسمع عنها من قبل.
>حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها بفضل صبرك وإيمانك بقدرات حبيبك وبفضل تمتعك بقلب حنون قادر على العطاء والاحتواء، فقدرتك على تفادى المشكلات وعملك على إصلاح الخلافات البسيطة أولاً بأول واحترامك لوجهات نظر حبيبك، تجعلك علاقتك مثالية وفى أفضل حال، لذا عليك الاستمرار فى ما تفعله ولا تجعل ضغوطات الحياة ومصاعبها تؤثر عليك.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>حياتك العملية جيدة وتسير بخطى ثابتة بفضل الخطط التى أعدتها من قبل وتسير عليها بدقة شديدة منذ فترة، فحياتك العملية تسر نحو الأفضل وكل يوم يمر عليك بمثابة فرصة جديدة للتقدم والتطور والحصول على الفرص الجديدة والتعرف على أشخاص جدد يجعلونك تطور من مهاراتك وتتعرف على مجالات جديدة لم تسمع عنها من قبل.
توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>حياتك العاطفية فى أفضل حالاتها بفضل صبرك وإيمانك بقدرات حبيبك وبفضل تمتعك بقلب حنون قادر على العطاء والاحتواء، فقدرتك على تفادى المشكلات وعملك على إصلاح الخلافات البسيطة أولاً بأول واحترامك لوجهات نظر حبيبك، تجعلك علاقتك مثالية وفى أفضل حال، لذا عليك الاستمرار فى ما تفعله ولا تجعل ضغوطات الحياة ومصاعبها تؤثر عليك.