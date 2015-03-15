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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/3/15

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/3/15 حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/3/15
يصنف دائمًا أنهم من أكثر الشخصيات العاطفية التى قد تقابلها فى حياتك، فإحساسهم المرهف وطبيعتهم الهادئة والحساسة والرقيقة أكثر ما يميزهم ويجذب الآخرون لهم، أما بخصوص حظ أصحاب برج السرطان ليوم الأحد فتقول خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم يشهد العديد من الأحداث المهمة التى يجب ألا تتسرع بشأنها وعليك التفكير بروية وبهدوء حتى تصل إلى القرارات الصائبة وتتجنب الندم بعد فوات الأوان، لذا استمع لآراء من حولك لتصل للقرار الصائب فى أسرع وقت ممكن.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية


>تنصح ماجى فرح أصحاب هذا البرج بالهدوء فمفاجآت عديدة فى طريقه إلى أصحاب هذا البرج، لذا عليهم الاستعداد لتقبل هذه المفاجآت السعيدة منها وغير الجيدة، ففى النهاية الأشياء الجيدة ستسعدك وتسحين من مزاجك والأشياء غير الجيدة ستجعلك أقوى وأكثر قدرة على تحمل الصدمات فيما بعد والتغلب على الصعاب التى لا مفر من مواجهتها.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


> علاقتك العاطفية تسير بهدوء وتشعر باستقرار كبير، فطبيعتك المسالمة وعاطفتك الشديدة تؤثر دائمًا على قراراتك وتجعلك تطور من علاقتك مع حبيبك وتجددها أولاً بأول، فأنت لا تدع للملل مدخلاً، فأصحاب برج السرطان هم الأفضل على الإطلاق فى الأمور العاطفية ويشعر شريكهم دائمًا بالأمان والاحتواء وعدم القلق على مستقبله.

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مصر 365

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