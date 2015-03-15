حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/3/15

الذكاء الشديد والقدرة على فهم الأمور بسرعة فائقة واستيعاب التلميحات بشكل كامل هذه هى الخطوط العريضة لمواليد برج العذراء، فعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب برج العذراء بضرورة التفاؤل بالمستقبل والتركيز على الجوانب الإيجابية فقط، فأمورك تتحسن بشكل تدريجى وستشد الأيام القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الجيدة التى ستنسيك الأحداث غير الجيدة التى مررت بها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح استغلال النشاط والحيوية التى تعشر بها اليوم للتقدم فى العمل والعمل بجد أكبر والاجتهاد، فأنت اليوم فى أفضل حياتك وطاقتك تدفعك للتقدم والتطور لذا ركز بشكل أكبر على أهدافك وخططك المستقبلية وضعها نصب عينيك لتصل إلى غايتك وأهدافك بشكل أسرع.
> عليك تعلم كيفية التعامل مع حبيبك بشكل أفضل لتتمكن من حل مشكلاتك معه، فعنادك وأسلوبك الجاف وانتقادك الدائم له يجعلك تخسره ويزيد الأمر سوءا لذا عليك باحتوائه والتحدث معه بهدوء حتى تنعم بحياة عاطفية مستقرة وهادئة بعيدة عن التوتر والضغط.
>أنت تحتاج إلى الذهاب إلى أماكن جديدة لتتعرف على أصدقاء جدد واكتساب علاقات جديدة تجعلك ترى الحياة من منظور أخر، فمعرفة الناس تكسبك خبرات جديدة لا تتخيلها، لذا اهتم بالانضمام إلى نشاطات جديدة تكسبك أصدقاء جدد.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح استغلال النشاط والحيوية التى تعشر بها اليوم للتقدم فى العمل والعمل بجد أكبر والاجتهاد، فأنت اليوم فى أفضل حياتك وطاقتك تدفعك للتقدم والتطور لذا ركز بشكل أكبر على أهدافك وخططك المستقبلية وضعها نصب عينيك لتصل إلى غايتك وأهدافك بشكل أسرع.
على مستوى الحياة العاطفية
> عليك تعلم كيفية التعامل مع حبيبك بشكل أفضل لتتمكن من حل مشكلاتك معه، فعنادك وأسلوبك الجاف وانتقادك الدائم له يجعلك تخسره ويزيد الأمر سوءا لذا عليك باحتوائه والتحدث معه بهدوء حتى تنعم بحياة عاطفية مستقرة وهادئة بعيدة عن التوتر والضغط.
على مستوى العلاقات العامة
>أنت تحتاج إلى الذهاب إلى أماكن جديدة لتتعرف على أصدقاء جدد واكتساب علاقات جديدة تجعلك ترى الحياة من منظور أخر، فمعرفة الناس تكسبك خبرات جديدة لا تتخيلها، لذا اهتم بالانضمام إلى نشاطات جديدة تكسبك أصدقاء جدد.