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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/3/12

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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/3/12 حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/3/12
عطوف حنون ولكنه مزاجى هكذا يصف خبراء الأبراج مواليد ، يتأثر سريعًا بمواقف المحطين به، وتقول خبيرة الأبراج "ماجى فرح" اليوم مناسب أن تقوم ببعض الزيارات العائلية التى أهملتها فى الفترة السابقة لتكون قريبًا من محيطك العائلى وعنصر فعال بينهم.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية


>أنت محب لعملك مبدع ومبتكر تحمل لك الأقدار خبرًا سعيدًا يجعلك فخورًا بما قمت بإنجازه فى الأيام السابقة، كن متسامحًا مع بعض الزملاء ممن تسببوا لك فى بعض المشاكل فدائمًا التسامح يحمل طاقة إيجابية لصاحبه تجعله قادرًا على تحمل مصاعب الحياة ومشاكل العمل.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العامة


>يحتار البعض كيف يتعامل معك فأنت شخص مرهف الإحساس يجب أن تتقبل كل الشخصيات المحيطة بك بكل عيوبها ومميزاتها وتتماشى معها حتى لا تتعرض لأزمات ومشاكل أنت بالتأكيد فى غنى عنها.
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مصر 365

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