استشارى أورام: النزيف الشرجى مؤشر للإصابة بالبواسير والشرخ

3) النزيف الشرجى

أمراض تتعلق بحدوث نزيف الشرج

النزيف الشرجى أحد الأعراض المنتشرة بين الأشخاص المصابين بالبواسير أو الشرخ الشرجى، ومن الممكن أن يكون النزيف مؤشرا للإصابة بأمراض أخرى.>يقول الدكتور سامح سمير إسكندر استشارى أمراض الأورام، إن النزيف الشرجى هو عرض منتشر بين الأشخاص خاصة فى العصر الحديث نتيجة بعض العادات الغذائية الخاطئة التى طرأت على المجتمع.>وأشار د. سامح إلى أن النزيف الشرجى غالبا يحدث نتيجة إصابة الأشخاص بالبواسير أو الشرخ الشرجى، إلا أنه فى حالة استمرار حدوثه مع عدم وجود سبب واضح خاصة عند كبار السن يجب البحث عن أسباب أخرى و بما فيها سرطان القولون.

وأضاف د.سامح أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من البواسير المصحوبة بالأنيميا المزمنة ضرورة إجراء فحوصات طبية خاصة، لاكتشاف وجود النزيف الدموى الذى يمكن رؤيته بالعين المجردة، ويجب إجراء تحليل براز للبحث عن الدم الخفى، وإجراء المزيد من الفحوصات للتأكد من عدم الإصابة بسرطان القولون.

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