أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/3/11

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/3/11 حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/3/11
حسه الإنسانى العالى يسيطر على حياته ويجعله شخصية كاريزمية محبة لمساعدة الآخرين، وهذا الأمر يميزه عن غيره من الأبراج، وبرج العذراء شخص لطيف وراقٍ ويفضل التفكير بتأنى وعمق قبل أن يتخذ أى خطوة نحو الأمام.. وترى خبيرة الفلك والأبراج ماجى فرح، أن اليوم سيشهد تقلبات مزاجية شديدة، ما بين الفرح السعادة وبين الحزن والاكتئاب، ولكن إذا فشلت فى أى شىء فى حياتك لا تشك فى قدراتك واعلم أن الظروف الخارجية تلعب دورًا فى ذلك.

توقع ماجى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>ترى ماجى فرح أنك يجب أن تحل مشاكلك فى العمل بأسلوب معتدل، دون اللجوء للقوة، وقم بمعاملة زملائك بعدل واحترام أكثر اليوم، كما تميل اليوم إلى قبول الكثير من المشروعات فى عملك مرة واحدة، لذا يجب أن تكون جريئًا فى حل مشكلات العمل اليوم.

وتتوقع أن تشهد حياتك اليوم تقلبات مزاجية شديدة، ولا أحد يعرف ما الذى يجرى بداخلك، أنت تفرح وتغنى أحيانًا وبعد قليل سوف تشعر بالحزن، ويرجع ذلك بسبب حالتك السيئة فى عملك اليوم.

على مستوى الحياة العاطفية


>تواجه مشاكل مع شريك حياتك وأصدقائك المقربين، وذلك بسبب الضغط النفسى الذى تواجهه فى العمل، لذا يجب أن تسمح لهم بمعرفة ما يدور بداخلك، ليتفهمونك بشكل أكبر، ويقدرون الضغوط التى تمر بها، ربما يساعدونك على حل مشاكلك فى العمل بتقديم النصيحة، التى يجب أن تصغى لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى