حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/3/11

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

حسه الإنسانى العالى يسيطر على حياته ويجعله شخصية كاريزمية محبة لمساعدة الآخرين، وهذا الأمر يميزه عن غيره من الأبراج، وبرج العذراء شخص لطيف وراقٍ ويفضل التفكير بتأنى وعمق قبل أن يتخذ أى خطوة نحو الأمام.. وترى خبيرة الفلك والأبراج ماجى فرح، أن اليوم سيشهد تقلبات مزاجية شديدة، ما بين الفرح السعادة وبين الحزن والاكتئاب، ولكن إذا فشلت فى أى شىء فى حياتك لا تشك فى قدراتك واعلم أن الظروف الخارجية تلعب دورًا فى ذلك.>ترى ماجى فرح أنك يجب أن تحل مشاكلك فى العمل بأسلوب معتدل، دون اللجوء للقوة، وقم بمعاملة زملائك بعدل واحترام أكثر اليوم، كما تميل اليوم إلى قبول الكثير من المشروعات فى عملك مرة واحدة، لذا يجب أن تكون جريئًا فى حل مشكلات العمل اليوم.

وتتوقع أن تشهد حياتك اليوم تقلبات مزاجية شديدة، ولا أحد يعرف ما الذى يجرى بداخلك، أنت تفرح وتغنى أحيانًا وبعد قليل سوف تشعر بالحزن، ويرجع ذلك بسبب حالتك السيئة فى عملك اليوم.

على مستوى الحياة العاطفية

>تواجه مشاكل مع شريك حياتك وأصدقائك المقربين، وذلك بسبب الضغط النفسى الذى تواجهه فى العمل، لذا يجب أن تسمح لهم بمعرفة ما يدور بداخلك، ليتفهمونك بشكل أكبر، ويقدرون الضغوط التى تمر بها، ربما يساعدونك على حل مشاكلك فى العمل بتقديم النصيحة، التى يجب أن تصغى لها.