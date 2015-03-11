أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/3/11

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/3/11 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/3/11
يصف خبراء الأبراج بأنه شخصية بارعة، بالرغم من أنه مزدوج الشخصية أحيانًا، إلا أنه سريع البديهة وحاد الذكاء وفى نفس الوقت حساس وصادق، وهو من أروع الأشخاص الذين يمكن أن تقابلهم فى حياتك ومعه لن تشعر بالملل أبدًا.. وتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح اليوم لبرج الجوزاء أن اليوم سيشهد بعض الصعوبات على مستوى العمل والعلاقات، إلا أنك يجب أن تحفز ذاتك وتتغلب على اليأس الذى قد يصيبك اليوم.

على مستوى العمل والمال:


>ترى ماجى فرح، أنك ستواجه بعض المشكلات اليوم فى العمل، تتمثل فى عدم الأمان، والمواجهات، لذا حاول الحفاظ على هدوئك الخارجى حتى تتجنب تضخيم المشكلات، كما تواجه مشكلة فى تنفيذ مهامك اليومية فى العمل ولكن عليك أن تتغلب على اليأس الذى قد يصيبك، حتى تتحسن الأمور، وعلى المستوى المالى سوف تظهر لك بعض الأعباء المادية التى يجب أن تحلها فى أسرع وقت، حتى لا تتفاقم هذه الأعباء وتصبح ديونًا لك.

على مستوى العلاقات العامة:


>قد تواجه مشكلة فى علاقاتك مع الأصدقاء، ويكون التغلب عليها بتجنب تضخيمها ومحاولة تفادى هذه المشكلات والتساهل، حتى لا تتعقد الأمور، أما فيما يخص الحب فأيضًا تشهد حياتك العاطفية بعض الثبات والاستقرار بدون تجدد ولكم حاول أن تتأقلم على ما أنت عليه، مع محاولة البحث عن شريك حياتك الذى تتمناه قد يكون أمامك ولم تعرفه بعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى