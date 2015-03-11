حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/3/11

يصف خبراء الأبراج برج الجوزاء بأنه شخصية بارعة، بالرغم من أنه مزدوج الشخصية أحيانًا، إلا أنه سريع البديهة وحاد الذكاء وفى نفس الوقت حساس وصادق، وهو من أروع الأشخاص الذين يمكن أن تقابلهم فى حياتك ومعه لن تشعر بالملل أبدًا.. وتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح اليوم لبرج الجوزاء أن اليوم سيشهد بعض الصعوبات على مستوى العمل والعلاقات، إلا أنك يجب أن تحفز ذاتك وتتغلب على اليأس الذى قد يصيبك اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ترى ماجى فرح، أنك ستواجه بعض المشكلات اليوم فى العمل، تتمثل فى عدم الأمان، والمواجهات، لذا حاول الحفاظ على هدوئك الخارجى حتى تتجنب تضخيم المشكلات، كما تواجه مشكلة فى تنفيذ مهامك اليومية فى العمل ولكن عليك أن تتغلب على اليأس الذى قد يصيبك، حتى تتحسن الأمور، وعلى المستوى المالى سوف تظهر لك بعض الأعباء المادية التى يجب أن تحلها فى أسرع وقت، حتى لا تتفاقم هذه الأعباء وتصبح ديونًا لك.
>قد تواجه مشكلة فى علاقاتك مع الأصدقاء، ويكون التغلب عليها بتجنب تضخيمها ومحاولة تفادى هذه المشكلات والتساهل، حتى لا تتعقد الأمور، أما فيما يخص الحب فأيضًا تشهد حياتك العاطفية بعض الثبات والاستقرار بدون تجدد ولكم حاول أن تتأقلم على ما أنت عليه، مع محاولة البحث عن شريك حياتك الذى تتمناه قد يكون أمامك ولم تعرفه بعد.
على مستوى العمل والمال:
>ترى ماجى فرح، أنك ستواجه بعض المشكلات اليوم فى العمل، تتمثل فى عدم الأمان، والمواجهات، لذا حاول الحفاظ على هدوئك الخارجى حتى تتجنب تضخيم المشكلات، كما تواجه مشكلة فى تنفيذ مهامك اليومية فى العمل ولكن عليك أن تتغلب على اليأس الذى قد يصيبك، حتى تتحسن الأمور، وعلى المستوى المالى سوف تظهر لك بعض الأعباء المادية التى يجب أن تحلها فى أسرع وقت، حتى لا تتفاقم هذه الأعباء وتصبح ديونًا لك.
على مستوى العلاقات العامة:
>قد تواجه مشكلة فى علاقاتك مع الأصدقاء، ويكون التغلب عليها بتجنب تضخيمها ومحاولة تفادى هذه المشكلات والتساهل، حتى لا تتعقد الأمور، أما فيما يخص الحب فأيضًا تشهد حياتك العاطفية بعض الثبات والاستقرار بدون تجدد ولكم حاول أن تتأقلم على ما أنت عليه، مع محاولة البحث عن شريك حياتك الذى تتمناه قد يكون أمامك ولم تعرفه بعد.