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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/3/10

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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/3/10 حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/3/10
على الرغم من أنهم حالمون إلى أبعد الحدود، إلا أن هذه الصفة لم تحد من القلق الذى يسيطر عليهم ليل نهار، ويجعلهم لا يتذوقون طعمًا للحياة، هذه هى بعض الصفات المتعلقة بأصحاب ، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأبراج كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، حيث ينصح بضرورة أن تتخلص من الطريقة القديمة التى تتبعها فى حل المشكلات، كما أن التسرع لن يساعدك على حلها بل سيزيد الأمور تعقيدًا.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية


>يرى خبير الأبراج محمد فرعون أن هناك شبه استقرار على مستوى الحياة العملية، على الرغم من وجود بعض التوتر والمشكلات فى الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد سوء علاقتك بمديرك فى العمل، أما فى الفترة المقبلة، فسيكون هناك الكثير من التطورات الإيجابية التى قد تدعم موقفك فى العمل.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>استقرار على مستوى العلاقة العاطفية كما يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون، لذا احرص على التعامل بشكل صحيح مع شريك الحياة، خصوصا أنه محتاج إليك فى هذه الفترة الصعبة.

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مصر 365

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