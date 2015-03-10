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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/10

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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/10 حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/10
على الرغم من أنه شخص حساس إلا أنه دائمًا ما يعبر عن رأيه بطريقة شديدة العنف هكذا يصف خبراء الأبراج دائمًا أصحاب ، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم أفضل مما سبق ومناسب للقيام بالكثير من المهام المؤجلة خصوصًا على مستوى العائلة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية


>تنصح ماجى فرح أن تهتم بعض الشىء بالأمور المادية، خصوصًا أنك قد كنت مسرفًا بشكل كبير فى الفترة الماضية، كما أنها تنصح بضرورة سداد الديون الخاصة بك قبل أن تتورط فى أى أزمة من أى نوع، فكنت حذر قدر الإمكان وحاول أن تكون على قدر المسئولية.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العامة


>ربما يشهد اليوم توتر بسيط على مستوى علاقتك العامة، بسبب خلافات قديمة خصوصًا على مستوى الأصدقاء، فعليك أن تنهيها فى وقت حدوثها، كذلك تنصح ماجى فرح بالتريث قليلاً قبل التسرع واتخاذ أى قرارات متسرعة.

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مصر 365

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