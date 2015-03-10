حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/3/10

لا يوجد الكثير من الأبراج القادرة على التوافق مع مواليد برج الجوزاء، فهم غالبًا يغضبون دون سبب ويفرحون أيضًا دون سبب واضح لذلك، حسب ما يوضح خبراء الأبراج فى هذا الشأن، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم قد يكون مختلفًا تمامًا على عكس الأيام الماضية، وتسير الأمور بشكل أفضل، حاول أن تستغل الفرصة وتعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة. على مستوى العمل والمال

>تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم سيشهد لقاء مفاجئًا مع أحد الأصدقاء القدامى، والذى قد ينقل لك خبر سعيد للغاية، اليوم أيضًا فرصة جيدة لاسترداد أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا. على مستوى العلاقات العامة

>على الرغم من أن الأيام الماضية قد شهدت اضطرابًا فى علاقاتك الاجتماعية بسبب غضبك السريع وعدم قدرتك على التحكم على مجريات الأمور، فيجب أن تنتبه إلى هذا الأمر لأنك محاط بالمتربصين، والذى قد يعرضك إلى مشكلات لا حصر لها.

شبكةعيونالإخبارية

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