حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/3/10

مؤمنون بالحبيب الأول، قادرون على العيش فقط من أجل الحب، فهذه هى الخطوط العريضة لمواليد برج العذراء، فعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هناك أخبارًا سعيدة فى طريقها إليك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>على الرغم من أنه فى الفترة الماضية تعرضت لكثير من المشكلات، إلا أن سيكون هناك أخبار سعيدة ومختلفة فى هذا الوقت من الشهر على مستوى الحياة المهنية، حاول أن تستمتع بالحياة قدر الإمكان، بعد فترة طويلة من التوترات منعتك من العمل بطريقة صحيحة، حاول أن تتجاوز هذه الفترة وتبدأ مرحلة جديدة فى المستقبل.
>الهدوء والسكينة قد يساعدانك على العودة إلى طبيعتك فى علاقتك بالحبيب، فعلى الرغم من أنه فى الفترة الماضية قد شاب العلاقة توتر بشكل كبير، إلا أن التفاهم قد يقدم إليك حلول على طبق من ذهب ويخفف عنك الكثير من الضغوط النفسية والعصبية، فالحبيب يحتاج فى هذه الفترة من يستمع إلى مشكلاته ويساعده فى حلها.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>على الرغم من أنه فى الفترة الماضية تعرضت لكثير من المشكلات، إلا أن سيكون هناك أخبار سعيدة ومختلفة فى هذا الوقت من الشهر على مستوى الحياة المهنية، حاول أن تستمتع بالحياة قدر الإمكان، بعد فترة طويلة من التوترات منعتك من العمل بطريقة صحيحة، حاول أن تتجاوز هذه الفترة وتبدأ مرحلة جديدة فى المستقبل.
على مستوى الحياة العاطفية
>الهدوء والسكينة قد يساعدانك على العودة إلى طبيعتك فى علاقتك بالحبيب، فعلى الرغم من أنه فى الفترة الماضية قد شاب العلاقة توتر بشكل كبير، إلا أن التفاهم قد يقدم إليك حلول على طبق من ذهب ويخفف عنك الكثير من الضغوط النفسية والعصبية، فالحبيب يحتاج فى هذه الفترة من يستمع إلى مشكلاته ويساعده فى حلها.