أخبار عاجلة

ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/3/10

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/3/10 حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 2015/3/10
مؤمنون بالحبيب الأول، قادرون على العيش فقط من أجل الحب، فهذه هى الخطوط العريضة لمواليد ، فعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هناك أخبارًا سعيدة فى طريقها إليك.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية


>على الرغم من أنه فى الفترة الماضية تعرضت لكثير من المشكلات، إلا أن سيكون هناك أخبار سعيدة ومختلفة فى هذا الوقت من الشهر على مستوى الحياة المهنية، حاول أن تستمتع بالحياة قدر الإمكان، بعد فترة طويلة من التوترات منعتك من العمل بطريقة صحيحة، حاول أن تتجاوز هذه الفترة وتبدأ مرحلة جديدة فى المستقبل.

على مستوى الحياة العاطفية


>الهدوء والسكينة قد يساعدانك على العودة إلى طبيعتك فى علاقتك بالحبيب، فعلى الرغم من أنه فى الفترة الماضية قد شاب العلاقة توتر بشكل كبير، إلا أن التفاهم قد يقدم إليك حلول على طبق من ذهب ويخفف عنك الكثير من الضغوط النفسية والعصبية، فالحبيب يحتاج فى هذه الفترة من يستمع إلى مشكلاته ويساعده فى حلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى