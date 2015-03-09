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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/9

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/9 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/3/9
لا يهتم بالعمق أو بالجدية لأنهما يتعارضان مع طبيعة بديهته السريعة المرحة، لا حدود لقدرتك على التعبير عما بنفسك بالألفاظ، أما قدراتك فى مجال الكتابة أو الخطابة فمشهود لها بوجه عام، فنجاحاتك كثيرة ومتنوعة؛ تحب على وجه العموم أن تنتقل من إنسان إلى آخر، فأنت لست من النوعية التى يمكنها الحياة برفقة شخص واحد حتى يفرّق الموت ما بينكما.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجوزاء عاطفيًا ومهنيًا ليوم الاثنين


>تحذر خبيرة الأبراج نجلاء قبانى، أصحاب برج الجوزاء من التسرّع والاندفاع فى اتخاذ القرارات. ويجب التحلى بالصبر والرزانة وكلّ شىء سيكون على ما يرام.

مهنيًا


>ذكاؤك ولباقتك ستساعدك على النجاح والتألّق فى حياتك المهنية. تحل بالصبر وحاول التصرف بعقلانية إزاء كلّ المشاكل والعقبات التى قد تعترض سبيلك.

عاطفيًا


>تواجد كوكب الزهرة ببرج الحمل سيدعمك من الناحية العاطفية. الأزواج من مواليد هذا البرج سيكونون أكثر حرصا وأكثر اهتماما باستقرار وتوازن حياتهم العائلية. الفرصة ملائمة بالنسبة للعزاب، للقاء الشخص المناسب ولما لا إقامة علاقة جديّة.

توقعات نجلاء قبانى 2015 لبرج الجوزاء


>ستحقق إنجازات كبيرة على صعيد العمل وتزدهر أعمالك بسهولة خصوصا فى شهر يوليو، وقد تسافر لحضور أحد المؤتمرات فى الخارج، على الصعيد العاطفى والحب ربما ستكون سنة 2015 حاسمة وتدخل فى قفص الزوجية الذى طالما تهربت منه.

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مصر 365

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