حظك اليوم برج السرطان اليوم الاثنين 2015/3/9

من أهم صفات أصحاب هذا البرج، التعاطف، غريزة حب البقاء بالبيت، التعصب لبنى أسرته، والحفاظ على التناغم فى محيط الأسرة أو العمل على تحسين الظروف به. السرطان أيضًا له صلة بين كائنين يتحدان تعاطفًا كل مع الآخر، وعلى الرغم من أنك تفضل سعادة البيت ورضاه على زحام العالم وضجيجه إلا أن لديك مع ذلك تعطشًا إلى المعرفة واحترامًا للحكمة، يخفى أصحاب برج السرطان طبيعتهم المرحة وراء غموض غير متكلف.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تتبدل الأجواء حيث يقدم لك اليوم أكثر من فرصة لإحداث تغيير نوعى فى أدائك، ويلمس الجميع من حولك طاقة إيجابية، من خلال معالجتك للأمور البسيطة وحتى المعقدة منها وتعرف أحداث مهمة فى هذا اليوم.
>تطلب العمل ولن تجده فى بلدك وربما ستسافر للخارج حيث تنتظرك فرصة عمل جيدة جدًا، قد تتفاجأ ببعض الأمور التى ستواجهك ولكن لن تتكرر الخيبات والخسائر التى عانيت منها فى العام المنصرم، سوف تحرز نجاحًا ماليًا، بل هناك بعض مواليد برج السرطان قد يحققون ثروة كبيرة فى عام ٢٠١٥، عاطفيًا: قد تنتهى علاقة حب إلى خطوبة أو زواج فى صيف هذا العام.
>طفل السرطان غالبًا ما يكون طفلاً جميلاً ومحبوبًا من قبل الجميع. كونه مولودًا تحت تأثير القمر، يولد عنده تعلقًا شديدًا بوالدته، وحبًا لها يدوم طوال حياته، وكل ما تفعله أو تلقنه إياه يبقى راسخا فى ذهن.
توقعات خبيرة الأبراج هالة عمر لبرج السرطان اليوم الاثنين
>تتبدل الأجواء حيث يقدم لك اليوم أكثر من فرصة لإحداث تغيير نوعى فى أدائك، ويلمس الجميع من حولك طاقة إيجابية، من خلال معالجتك للأمور البسيطة وحتى المعقدة منها وتعرف أحداث مهمة فى هذا اليوم.
توقعات ماجى فرح لبرج السرطان بشكل عام
>تطلب العمل ولن تجده فى بلدك وربما ستسافر للخارج حيث تنتظرك فرصة عمل جيدة جدًا، قد تتفاجأ ببعض الأمور التى ستواجهك ولكن لن تتكرر الخيبات والخسائر التى عانيت منها فى العام المنصرم، سوف تحرز نجاحًا ماليًا، بل هناك بعض مواليد برج السرطان قد يحققون ثروة كبيرة فى عام ٢٠١٥، عاطفيًا: قد تنتهى علاقة حب إلى خطوبة أو زواج فى صيف هذا العام.
وتقول ماجى فرح عن السرطان
>طفل السرطان غالبًا ما يكون طفلاً جميلاً ومحبوبًا من قبل الجميع. كونه مولودًا تحت تأثير القمر، يولد عنده تعلقًا شديدًا بوالدته، وحبًا لها يدوم طوال حياته، وكل ما تفعله أو تلقنه إياه يبقى راسخا فى ذهن.