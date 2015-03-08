حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/3/8

الذكاء والانتباه الحاد من أهم مواصفات أصحاب برج العذراء، وأهم ما يلفت انتباه الناس إليهم، فلديهم قدرة كبيرة على رؤية الأشياء من منظور مختلف ورؤية العديد من الأشياء التى قد لا يلاحظها أحد أو يهتم بها، وهذه هى الخطوط العريضة لمواليد برج العذراء، فعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتنصح خبيرة الأبراج ماغى فرح أصحاب برج العذراء بضرورة الاهتمام بشئونهم وعدم التفكير فى الآخرين والانشغال بهم أكثر من اللازم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تنصح خبيرة الأبراج ماغى فرح بالاجتهاد فى العمل بشكل أكبر فى الفترة المقبلة حتى تحصل على ما تريد وتحقق أهدافك، كما يجب أن تتغلب على مشاكلك التى تتعلق بالعصبية وسرعة الغضب، فهى مضرة وستسبب لك العديد من المشكلات التى يجب عليك تفاديها لتنعم بحياة عملية مستقرة وهادئة، فشخصيتك سر نجاحك لذا عليك بالتغلب على عيوبك.
>عليك أن تهتم بحبيبك فى الفترة المقبلة وتقوم بالعديد من الأفعال التى تثبت له محبتك وحبك، فالكلام وحده لا يفيد، بل الأفعال هى الفيصل والأساس للحصول على حياة عاطفية مستقرة وناجحة بعيدة عن الخلافات.
> حتى تطور من علاقاتك بالآخرين وتحظى بحبهم وتقديرهم يجب عليك تقليب وجهات النظر المختلفة وعدم التعصب لرأيك ولوجهة نظرك، فكل شخص يرى الشىء من وجهة نظره، كما يجب ألا يؤثر اختلاف وجهات النظر فى علاقاتك بمن حولك.
توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>تنصح خبيرة الأبراج ماغى فرح بالاجتهاد فى العمل بشكل أكبر فى الفترة المقبلة حتى تحصل على ما تريد وتحقق أهدافك، كما يجب أن تتغلب على مشاكلك التى تتعلق بالعصبية وسرعة الغضب، فهى مضرة وستسبب لك العديد من المشكلات التى يجب عليك تفاديها لتنعم بحياة عملية مستقرة وهادئة، فشخصيتك سر نجاحك لذا عليك بالتغلب على عيوبك.
على مستوى الحياة العاطفية
>عليك أن تهتم بحبيبك فى الفترة المقبلة وتقوم بالعديد من الأفعال التى تثبت له محبتك وحبك، فالكلام وحده لا يفيد، بل الأفعال هى الفيصل والأساس للحصول على حياة عاطفية مستقرة وناجحة بعيدة عن الخلافات.
على مستوى العلاقات العامة
> حتى تطور من علاقاتك بالآخرين وتحظى بحبهم وتقديرهم يجب عليك تقليب وجهات النظر المختلفة وعدم التعصب لرأيك ولوجهة نظرك، فكل شخص يرى الشىء من وجهة نظره، كما يجب ألا يؤثر اختلاف وجهات النظر فى علاقاتك بمن حولك.