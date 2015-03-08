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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/3/8

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/3/8 حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/3/8
عاطفى ومرهف الإحساس هكذا يصف خبراء الأبراج دائمًا أصحاب برج السرطان، كما أنه يصنف دائمًا من أكثر الشخصيات العاطفية التى تؤثر عاطفتهم عليهم حتى فى اتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية، كما يتميز برقته وإحساسه بالآخرين فهو صديق مثالى ممكن الاعتماد عليه، أما بخصوص حظه ليوم الأحد فتقول خبيرة الأبراج ماغى فرح، أن يومك مضطرب وغير مستقر وستشهد العديد من الأحداث المقلقة وغير المطمئنة التى ستحزنك.

توقعات ماغى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>تنصح ماغى فرح أصحاب هذا البرج بالحفاظ على الهدوء والصبر فى التعامل مع مشاكل العمل اليوم، فلا تدع عصبيتك وسرعة غضبك تتحكم بك وتجعلك تتصرف بشكل غير متزن، فتفاجئ بنتائج غير مرضية تسهم فى التأثير عليك، فيجب عليك أن تتحلى بالصبر الشديد ليمر اليوم دون خسائر كبيرة أو عواقب وخيمة، كما يجب عليك التفكير بتريث وهدوء قبل اتخاذ بعض القرارات المهمة المتعلقة ببعض المشاريع الجديدة.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


> علاقتك العاطفية فى أفضل حالتها هذه الأيام، فعاطفتك ورقتك فى التعامل تساعدك دائمًا على التغلب على مشاكلك مع حبيبك وتفادى العديد من الخلافات التى تظهر فى العديد من العلاقات العاطفية حاليًا، فحافظ على هذه الرقة والطيبة فى التعامل، فصفاتك الطبية تجعل حبيبك أكثر راحة فى التعامل معك.

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مصر 365

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