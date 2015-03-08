أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/3/8

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/3/8 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/3/8
أصحاب يتصفون دائمًا بالغرابة والمزاج المتقلب والشخصيات المتناقضة فتراهم يومًا بشخصية واليوم الآخر بشخصية مختلفة، فمن الصعب توقع تصرفاتهم وردة أفعالهم تجاه المواقف والأمور المختلفة، هذا دائمًا ما يؤكده خبراء الأبراج، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه اليوم الأمثل للكد والاجتهاد فى العمل والتفكير فى المشاريع الجديدة، فحاول استغلال نشاطك لهذا اليوم فى التقدم والتطوير من نفسك.

على مستوى العمل والمال


>تؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أن اليوم حماسك ونشاطك يؤثران عليك بشكل كبير ويساهمان فى تطوير مشروعاتك والتفكير فى بعض المشاريع والصفقات الجديدة التى ستأتى لك بأموال طائلة وأرباح كبيرة ستغير من حياتك، فهذه الفترة هى الأنسب للتركيز فى عملك وحياتك العملية لتتمكن من التقدم والحصول على الترقية التى طالما كنت تحلم بها.

على مستوى الصحة


>تنصح خبيرة الأبراج ماغى الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية أو جديدة لتحسين لياقتك البدنية وبناء عضلاتك وتنشيط عقلك، بالإضافة إلى خسارة بعض الوزن الذى اكتسبته خلال الفترة الماضية نتيجة لعاداتك الصحية الخاطئة.

على مستوى العلاقات العامة


>علاقاتك الاجتماعية ليست فى أفضل حال هذه الأيام، فاهتمامك بالعمل على حساب الأصدقاء تسبب لك فى العددى من المشكلات التى لم تكن تتخيلها، فلأصدقائك عليك حق أيضًا، ولا تدع نجاحك فى العمل يسيطر على حياتك بشك عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الثور الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "