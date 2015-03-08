حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/3/8

أصحاب برج الجوزاء يتصفون دائمًا بالغرابة والمزاج المتقلب والشخصيات المتناقضة فتراهم يومًا بشخصية واليوم الآخر بشخصية مختلفة، فمن الصعب توقع تصرفاتهم وردة أفعالهم تجاه المواقف والأمور المختلفة، هذا دائمًا ما يؤكده خبراء الأبراج، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه اليوم الأمثل للكد والاجتهاد فى العمل والتفكير فى المشاريع الجديدة، فحاول استغلال نشاطك لهذا اليوم فى التقدم والتطوير من نفسك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أن اليوم حماسك ونشاطك يؤثران عليك بشكل كبير ويساهمان فى تطوير مشروعاتك والتفكير فى بعض المشاريع والصفقات الجديدة التى ستأتى لك بأموال طائلة وأرباح كبيرة ستغير من حياتك، فهذه الفترة هى الأنسب للتركيز فى عملك وحياتك العملية لتتمكن من التقدم والحصول على الترقية التى طالما كنت تحلم بها.
>تنصح خبيرة الأبراج ماغى الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية أو رياضة جديدة لتحسين لياقتك البدنية وبناء عضلاتك وتنشيط عقلك، بالإضافة إلى خسارة بعض الوزن الذى اكتسبته خلال الفترة الماضية نتيجة لعاداتك الصحية الخاطئة.
>علاقاتك الاجتماعية ليست فى أفضل حال هذه الأيام، فاهتمامك بالعمل على حساب الأصدقاء تسبب لك فى العددى من المشكلات التى لم تكن تتخيلها، فلأصدقائك عليك حق أيضًا، ولا تدع نجاحك فى العمل يسيطر على حياتك بشك عام.
على مستوى العمل والمال
>تؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أن اليوم حماسك ونشاطك يؤثران عليك بشكل كبير ويساهمان فى تطوير مشروعاتك والتفكير فى بعض المشاريع والصفقات الجديدة التى ستأتى لك بأموال طائلة وأرباح كبيرة ستغير من حياتك، فهذه الفترة هى الأنسب للتركيز فى عملك وحياتك العملية لتتمكن من التقدم والحصول على الترقية التى طالما كنت تحلم بها.
على مستوى الصحة
>تنصح خبيرة الأبراج ماغى الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية أو رياضة جديدة لتحسين لياقتك البدنية وبناء عضلاتك وتنشيط عقلك، بالإضافة إلى خسارة بعض الوزن الذى اكتسبته خلال الفترة الماضية نتيجة لعاداتك الصحية الخاطئة.
على مستوى العلاقات العامة
>علاقاتك الاجتماعية ليست فى أفضل حال هذه الأيام، فاهتمامك بالعمل على حساب الأصدقاء تسبب لك فى العددى من المشكلات التى لم تكن تتخيلها، فلأصدقائك عليك حق أيضًا، ولا تدع نجاحك فى العمل يسيطر على حياتك بشك عام.