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حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/3/8

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حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/3/8 حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/3/8
الألفة والمحبة هى أول انطباعات العديد من الأشخاص عن أصحاب برج الدلو، فهم الأكثر تفهمًا لمن حولهم بالرغم من فهمهم فى بعض الأحيان بطريقة خاطئة بسبب غموضهم وعدم ثقتهم فى الأشخاص من حولهم إلا بعد معرفتهم بشكل كامل، فعن حظ ليوم الأحد كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تتعرض للعديد من المواقف المفرحة التى ستزيد من تفاؤلك وتسهم فى ارتفاع معنوياتك وزياد ثقتك بنفسك بدلاً من الطاقة السلبية التى كانت تسيطر عليك فى الفترة الماضية والتى تسببت فى تعكير مزاجك والتأثير على حياتك بشكل عام.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


> تتعرض للعديد من المشكلات فى العمل والتى تتمكن من حلها بعد تفكير طويل ومناقشات طويلة بفضل ذكائك وحنكتك وحبك لعملك وإخلاصك الذى يلمسه كل من حولك، بالإضافة إلى اجتهادك المستمر فى التطوير من مهاراتك والتسلح بكل العوامل التى تجعلك الأفضل والأكثر تفوقًا

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>حياتك العاطفية مستقرة وهادئة منذ فترة لكن عليك بالتجديد من علاقتك مع شريك حياتك والتنزه فى أماكن جديدة وتجربة أشياء مختلفة معًا حتى لا تتحول حياتك إلى ملل ورتابة، يؤديان إلى خلافات دون أسباب واضحة، لذا فالتغيير سلاحك وكلمة السر فى علاقتك مع حبيبك هذه الأيام، فعليك باستغلال هذه النصائح وسرعة تنفيذها لتوفر على نفسك الكثير من العناء والتعب فيما بعد.

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مصر 365

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