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حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 3/7 /2015

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حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 3/7 /2015 حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 3/7 /2015
مواليد لديهم العديد من الصفات والمزايا الهامة فشخصية برج الحوت متفهم ومتقبل للآخر، تجده غالبا برفقة أشخاص من مختلف الطبقات والأفكار لديه قدرة على التقرب من الآخرين وإقناعهم بآرائه، حنون جذاب يحب العمل، وجوده إيجابى ومطمئن دائما وحتى لو لم يكن فى مركز القيادة، يبقى مثابرا ونابضا بالحياة على الدوام.
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>فى عقلك الآن العديد من الشكوك فى شأن قدرتك على معالجة أمور خاصة مع شريك حياتك تشعر أنك بعيد عنه، وأن هناك ما يخفيه عنك لا تمشى وراء هذه الشكوك لأن الضغوطات التى تتعرض لها تجعلك تتصرف بقسوة مع الحبيب وتجعلك تشعر بأنه غامض هو فقط لا يريد أن يثير غضبك لذلك كن حنون معه.

على مستوى العلاقات العامة


>أصدقاؤك دائما متواجدون لدعمك كل ما عليك فعله هو اللجوء إليهم وعدم الابتعاد أو البقاء وحيدا، وستجد لديهم قدرة على الاستماع إليك وتقديم يد العود دون تردد، وعليك أن تبقى بعيدا عن التراجيديا التى تسيطر على عقلك ولا تشعر أن الجميع ينفر منك لأن العكس هو الصحيح.

على مستوى العمل والمال


>بعدك هذه الفترة عن العمل يجعلك تشعر أنك بخير أو أفضل ولكن هذا غير صحيح لأنك شخص تحب أن تبدع فى العمل وتجتهد، فقط احصل على إجازة واستجم فيها بعيدا عن الضغوطات وبعد ذلك عد للعمل بعقل متفتح.

على مستوى الصحة


>أنت شخص تحب أن يكون لديك صحة جيدة وجسد صحى نشيط ولا تنجرف مع الأشياء التى تضركن لذلك لا تجعل أحدا يغير من هذا وابق على هذا الحال.
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مصر 365

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