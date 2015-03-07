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حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 3/7 /2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 3/7 /2015 حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 3/7 /2015
شخصية عاطفية للغاية عاطفته قوية والأسرة والمنزل لديه مكانة كبيرة وأولوية فى حياته قد تكون أهم من العمل، يحيا كثيرا من أجل إسعاد أسرته على حساب نفسه شخصية يمكن الاعتماد عليها والثقة فيها، فهو يحاول تفهم الآخرين من حوله ويحصل على حبهم بسبب إخلاصه لهم دون تردد، وعلى الرغم من ذلك هو محب للسيطرة والتملك ولا يقبل أن يتدخل أحد فى حياته دون إذن.

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى


>هذه الفترة تدخل فى علاقة عاطفية جديدة وتشعر أنك تتغير وتقبل أشياء كنت لا تهتم بها من قبل الحب الجديد يسيطر على عقلك وقلبك ويجعلك مقبل على الحياة وأكثر قدرة على العطاء وشريك حياتك الجديد يتفهمك بشكل كبير، ويعرف ما تقوله من عينك وهذا أمر يفرحك كثيرا وتشعر أنك أخيرا مع الشخص السليم، لذلك حافظ على هذه العلاقة ولا تكرر ما حدث فى الماضى.

على مستوى العلاقات العامة


>أسرتك وأقاربك يضعون ثقتهم فيك ويحاولون جاهدين تشجيعك على فعل ما تحبه لذلك حاول أن ترد إليهم الجميل وتحضر لهم مفاجأة وتقضى معهم بعض الوقت لكى تسمع منهم وتهتم بهم مثل ما كنت تعتاد على ذلك.
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>على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل متطور وهناك العديد من الأمور فى انتظارك والعديد من المشروعات التى تحتاج فى أن تتكاتف مع أصدقائك فى العمل من أجل إنجازها والسيطرة عليها فى أقرب وقت ممكن.

على مستوى الصحة


>كثرة العمل والمشاغل اليومية والسهر كثير يؤثر على صحتك ويجعلك تهملها باستمرار لذلك حاول أن تراقب نفسك حتى تتمكن من الاستمرار فى العمل وتكملة سلسلة نجاحاتك فقط حاول أن تعيد الاهتمام بصحة جسدك العامة.

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مصر 365

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