حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 7/3 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

برج الجوزاء من الأبراج المحيرة التى يصعب على الفرد فمهما بسهولة غامضة إلى أبعد حد وهوائية للغاية لا تعرف كيف ترضيها شخصية برج الجوزاء تحب السلطة، وتريد دائما أن تكون قائدة على فريق وفى بعض الأوقات تكون أقل من أن تتولى القيادة ولكن تحارب للوصل إليها وتنجح فى ذلك لشخصيتها الجذابة والمقنعة.>برج الجوزاء عاطفى للغاية ويحب أن يكون فى علاقة عاطفية رومانسية دائما وطبيعته التى تحب السيطرة تحرمه من هذا مما يؤدى إلى فشل العلاقة وهذه الفترة هناك العديد من الأفكار التى تدور فى عقلك عن علاقة عاطفية جديدة لا تتردد، واتخذ الخطوة، ولكن حاول ألا تظهر طابعك المسيطر فى البداية حتى لا تعطى انطباعا سيئا للطرف الآخر يجله يهرب.

على مستوى العلاقات العامة

>أصدقاؤك الآن فى حاجة كبيرة لوجودك بجانبهم خاصة أصدقاءك من أيام الدراسة الذين ابتعدت عنهم بسبب الأعمال وانشغلت عن لقائهم، فحاول أن تتواصل معهم وتعتذر وتسمع منهم لكى تقدم لهم المساعدة التى يحتاجونها، ووجودك بجانب أصدقائك دائما ما يشعرك بالأمان والحب.

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

>لا تركز تفكيرك على جمع الأموال هذه الفترة ولا تشغل بالك كثيرا بما سيعود عليك لأنك الآن فى حاجة على كسب خبرة وثقة من مديريك فى العمل والاجتهاد، لكى تحصل فى النهاية على المال الذى ترى أنك تستحقه لذلك لا تشتكِ كثيرا من قلة الأموال وركز اهتمامك على اكتساب الخبرة والابتكار فى مجال عملك.>أنت شخص لديك هوس فى أن يكون لديك جسم ممشوق وصحى وتراعى دائما نوعيات طعامك وتحب أن يكون لديك ذوق خاص مميز، هذا أمر جيد ولكن إذا زاد عن حد معين يسبب لك ضيقا وغضبا بدون سبب.