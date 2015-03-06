حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 2015/3/6

على مستوى العمل والمال

أصحاب هذا البرج دائمًا ما يتصفون بتقلب المزاج وتأرجح حالتهم النفسية نتيجة لانقسام شخصيتهم، ما يؤثر على حالتهم وردود أفعالهم بشكل عام، هذا ما يؤكده خبراء الأبراج، أما فيما يخص حظهم يوم الجمعة لأصحاب، فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "يجب أن يحتفظ أبناء هذا البرج بثباتهم الانفعالى حتى يستطيعوا تخطيه لأنهم سيواجهون استفزازات كبيرة قد تخرجهم عن هدوئهم لذلك يجب أن يلتزموا الصمت حتى يمر اليوم".

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "على الرغم من الاستفزازات النفسية والمعارك التى قد تحدث لهم طوال اليوم إلا أنهم سيستطيعون التغلب عليها فى حالة التزامهم بهدوئهم النفسى، ما قد يزيدهم تألقًا فى عملهم وسيؤهلهم لحصد المزيد من النجاح والمال.

على مستوى الصحة

تنصح "فؤاد" بالذهاب إلى المستشفى وعمل فحص طبى كامل للاطمئنان على صحتهم وعدم الاهمال فى بعض الأمراض البسيطة التى تلزمهم مثل السكر والضغط وهكذا.

على مستوى العلاقات العامة

سيواجهون أزمات ومشاكل على مستوى العلاقات العاطفية وسيكونون هم السبب فيها نتيجة لتقلبهم وعدم استقرارهم، لذلك يجب الحفاظ على هذه العلاقات حتى لا يظلوا وحيدين فى عزلة عن العالم من حولهم.