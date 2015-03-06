حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 2015/3/6

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

الحساسية المفرطة الناتجة عن الصدق الداخلى من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، والتى قد تجذب البعض لهم بينما قد تنفر البعض اللآخر نتيجة عدم المقدرة على التواصل بسبب سرعة الغضب التى يعانون منها، وعلى مستوى حظهم اليوم تقول ماغى فرح خبيرة الأبراج: أبشروا سوف تأتيكم بعض المفاجآت السارة التى قد تقلب موازينكم وتجعلكم الأكثر حظًا فى هذا اليوم.>تقول "ماغى": "النجاح لهذا البرج يتوقف على التركيز والجهد المبذول فكلما عملوا واستغلوا كل طاقتهم سواء فى العمل أو الدراسة كلما حصدوا ما يريدون من أهداف لذلك تنصح بالتركيز على قدر الإمكان طوال الفترة المقبلة للوصول إلى أمانيهم المنشودة.>لم يتمتع هذا البرج بحظ كبير على مستوى الحياة العاطفية، فعلى الرغم من المستوى المتقدم الذى سيصل له فى الدراسة أو العمل لكنه سيمر بأزمة عاطفية كبرى ربما تدفعه لإلهاء حالة فى العمل حتى يتناسى مشاكله.