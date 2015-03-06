حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 2015/3/6

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

هم الأكثر رومانسية، فمن المعروف عن برج العذراء أنه يؤمن بالحب العذرى ويتبع خطوات أفلاطون فى الحب دون غاية أو هدف، ما قد يعرضهم لمشاكل لا حصر لها، حتى فى الزواج فدائما ما ينتظرون المزيد من شركائهم بعيدًا عن العلاقات الخاصة، ما قد يخلق أزمات زوجية كبرى، أما عن حظهم اليوم تقول ماغى فرح: "لا جديد فى هذا اليوم بالنسبة لهم على كل المستويات فسيكون يومًا تقليديًا حتى وإن حدثت به بعض المواقف التى لا تؤثر على مصائرهم بشكل عام".>اليوم تقليدى جدًا بالنسبة لحياتهم العملية فلا جديد، سيكون يوم فى العمل أو الدراسة خاليًا من الأحداث أو المواقف المهمة، بعيدًا عن المشاكل أو حتى تحقيق الأهداف لذلك سيعد يومًا غير مؤثر بالإيجاب أو السلب.

أيضًا ستسيطر مسيرة الركود على حالتهم العاطفية اليوم وفترة طويلة فيما بعد، فحتى مشاعرهم الداخلية ستتجمد تجاه شخص ما ولا يستطيعون اتخاذ قرار عاطفى فى هذه الفترة نظرًا لهذا الركود.

>على مستوى العلاقات العامة

>وفقًا لسلسلة الركود التى يعانى منها أبناء البرج فلا جديد على مستوى الحياة العامة، حتى إن حدثت بعض المواقف التى قد تسير أعصابهم وتجعلهم عرضة إلى العصبية والتوتر لكنهم سريعًا ما يسيطرون على أنفسهم.

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